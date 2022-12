Taekwondo/Open international de Porto-Novo : Le Bénin se taille la part du lion

Vues : 11

Le deuxième mandat du président de la fédération béninoise de Taekwondo, Victorien Kougblénou, démarre sous de bons hospices. En effet, pour le premier tournoi international auquel les taekwondoïnes béninois ont pris part, le Bénin a raflé tous.

En effet, les jeudi 22 et vendredi 23 décembre 2022, a eu lieu l’open international de Porto-Novo de Taekwondo, sur l’esplanade de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Et durant ces deux jours, cette compétition organisée par Ligue Ouémé-Plateau de Taekwondo que préside Gilles Yèkpè, a été l’occasion pour les pratiquants de l’art martial d’origine coréenne d’échanger des coups de pieds et de poing dans les plastrons.

A l’issue des confrontations proprement dites pour le compte de ce tournoi international qui a réuni les athlètes du Bénin et de la sous régions, les athlètes béninois se sont montrés les meilleurs. Ceci au plaisir de Cassien Djigla, Vice-président de la Fbtae, qui a représenté le président Victorien Kougblénou empêché.

Au terme de cette compétition ouverte à l’international, le Bénin s’est offert la première place en glanant 57 médailles dont 20 en Or, 21 en Argent et 16 en Bronze. Le Togo est arrivé 2e avec 5 médailles dont 1 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze. Le Ghana avec une médaille en or et le Niger avec une médaille en or ont complété le tableau de classement.

A souligner que cette compétition a été chapeautée par le Comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo (Fbtae).

Anselme HOUENOUKPO