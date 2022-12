Pour une période électorale apaisée: Jean-Baptiste Elias rappelle le rôle crucial des acteurs de la société civile

Vues : 10

Le président de l’ANLC, Jean Baptiste Elias

Le président du Front des organisations nationales de lutte contre la Corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias s’est adressé à l’endroit des acteurs de la société civile sur ce qui relève de leur responsabilité en ce temps de campagne électorale. C’était au cours d’un entretien sur la chaîne de télévision ‘’TVC-Bénin’’ le samedi 24 décembre 2022. A l’entame de l’entretien, l’invité de l’émission, Jean-Baptiste Elias a expliqué ce qu’on entend par société civile. Selon lui, les organisations de la société civile font partie de sept composantes conformément à la loi. Il a cité entre autres : les Ong, les associations professionnelles, la religion, les têtes couronnées, les médias … « Les organisations de la société civile ont un rôle d’éveil, de conscientisation », a-t-il rappelé. Il s’agit pour lui, de faire en sorte que le vivre-ensemble soit une réalité et que ce vivre-ensemble se fait dans la transparence et dans la paix pour le bien de tous. « Les organisations de la société civile préparent les citoyens à avoir des comportements qu’il faut en ce temps et attire l’attention des dirigeants sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire », fait-il savoir. Car, l’invité a expliqué que les élections constituent une période très sensible. « En principe, ça devrait être une période de fête si chaque acteur joue son rôle », a-t-il déploré. Au cours de cette entrevue, Jean-Baptiste Elias a fait comprendre que les acteurs de la société civile doivent pouvoir rappeler aux uns et aux autres que les citoyens sont des frères et sœurs. « Nous devons cultiver la paix. Nous devons travailler pour qu’il y ait l’égalité des chances », a-t-il dit. Il exhorte donc les électeurs et aussi les candidats à éviter tout acte de corruption en cette période électorale. « Parce qu’avec la corruption tout ce que nous ne souhaitons peut arriver. Ne soyez ni corrupteur ou corrompu en cette période électorale. Si vous votez pour un candidat en fonction de ce qu’il vous donne, vous ne savez pas ce qu’il va faire avec votre vote », explique-t-il avant de conclure « que les campagnes puissent se dérouler dans les festivités. Et, nous devons tout faire pour préserver la paix au Bénin avant, pendant et après les élections ».

Alban Tchalla