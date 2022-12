MESTFP/Plan de Développement des Ressources Humaines : Un atelier ouvert pour la validation du projet rédigé

Vues : 2

La photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture de l’atelier

Il s’organise au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou, un atelier de validation du document en élaboration dénommé Plan de Développement des Ressources Humaines (PDRH) au profit du Ministère. Cet atelier lancé le lundi 26 décembre, va se clôturer le vendredi 30 décembre 2022. A l’ouverture des travaux, le Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances, Zakariyaou Aboudou Mamam, a remercié le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi pour son leadership, ainsi que tout le cabinet, les différents cadres du Mestfp et surtout l’Agence Française de Développement (Afd) à travers le Projet DEFi-Pro pour son appui dans l’élaboration dudit document. Pour sa part, le Directeur de Cabinet, Garba Ayouba a rassuré de ce qu’«au niveau du personnel enseignant ainsi qu’au niveau du personnel administratif, tout est prévu». «Nous voudrions vous exhorter à étudier le document sans complaisance pour que sa validation nous donne un document de qualité qui puisse voyager à travers le temps et l’espace et rehausser davantage l’image de notre Ministère», a-t-il fait entendre aux participants à cet atelier qui réunit outre les cadres du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, des cadres des Ministères du Travail et de la Fonction Publique ; du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale ; de l’Economie et des Finances ; des Enseignements Maternel et Primaire ; et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Anselme Houénoukpo