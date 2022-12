Scrutin de janvier 2023: Ayadji conquiert la 10è Circonscription au profit de Moele-Bénin

Vues : 35

Ayadji et ses leaders au contact des populations

Après le géant meeting du lancement officiel de la campagne du parti, le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji et ses leaders candidats ont sillonné plusieurs localités de la 10è Circonscription le samedi 24 décembre 2022. A Aklampa dans le département des Collines, plus rien ne sera plus comme avant, a promis le président Jacques Ayadji. La donne va changer. Aklampa rentrera dans l’histoire dans la 10è Circonscription électorale à travers la victoire de Moele-Bénin. Des explications du président de Moele-Bénin, les populations de Aklamkpa auront désormais trois députés. Une femme député va sortir à Aklamkpa à l’issu du scrutin du 08 janvier 2023. Et pour cela, Jacques Ayadji et sa suite ont sollicité le suffrage des habitants de cette localité. Un seul mot d’ordre : ‘’Ensemble, pour mettre fin au recyclage de la classe politique au Bénin’’.

En langue locale, Jacques Ayadji a entretenu les populations mobilisées sur les enjeux de cette élection et a donné des consignes de vote. De la place de Moele-Bénin à la première position sur le spécimen à la première position pour la campagne médiatique des partis, les leaders Moele-Bénin ont démontré combien de fois, la chance est à leur porte pour ces élections. Tour à tour, les leaders Dr Justin Tosssou Coordonnateur de la 10 CE, la candidate Cakpo Pierrette ont salué l’engagement des militants et remercié les populations. Impressionnées et convaincues de la capacité des responsables de Moele-Bénin et des valeurs que défend ce parti, les populations ont fortement applaudi leur victoire et ont rassuré de leur soutien avec des slogans : ‘’Moele-Bénin, Assemblée forcée’’. Avant de prendre le départ de la ville pour d’autres manifestations, le président Jacques Ayadji et sa délégation ont rendu visite au Roi, Dada Gandebagni Sodjègbé.

Alban Tchalla