Rencontre avec les acteurs du sport à la présidence: Le président Talon  intransigeant sur l’entretien des stades 

Certains stades municipaux sont dans un état délabré. C’est le constat fait par le président de la République, Patrice Talon. Lors de sa rencontre d’échange avec les présidents des clubs et des fédérations, le Jeudi 22 décembre 2022, il s’est prononcé sur ce sujet et a responsabilisé les acteurs surtout les Secrétaires exécutifs afin que cet état de chose, soit pallié. « Si moi, je vois encore un stade tenu par les mairies, avec de l’herbe, vous serez sanctionnés », a menacé le président Patrice Talon. Cette mise en garde du Chef de l’État part de son constat fait dans certains stades municipaux qui reflètent l’irresponsabilité et l’incompétence des dirigeants quant à sa gestion. Ceci à l’occasion de la diffusion de certaines rencontres du championnat national sur la télévision nationale. « Quand les caméras sortent un peu de l’aire de jeu, on voit de la brousse. Ce n’est pas bien. C’est une honte », a-t-il dit. Pour cela, il se dit prêt à employer les grands moyens pour régler la situation. « Je voudrais responsabiliser les élus, notamment les Maires. Mais je voudrais aussi responsabiliser les Secrétaires exécutifs. » a-t-il déclaré.

Alban Tchalla