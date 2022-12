Pour une victoire triomphale du BR dans la 6è CE: Brice Adonon et autres leaders mobilisent l’électorat de Togba

Vues : 3

Suite au lancement officiel de la campagne des législatives 2023 depuis le vendredi 23 décembre dernier, les principaux leaders BR de la 6è Circonscription concentrent leurs efforts aux actions sociales. Ils ont offert le samedi 24 décembre 2022, des cadeaux de Noël aux enfants démunis de Somè, de Ouéga tokpa, Ouéga Agué et Drabo.

Photo de famille des leaders BR avec les enfants

C’est une initiative du Conseiller Communal d’Abomey-Calavi, Brice Bigbé Adonon élu du Bloc Républicain. N’étant pas candidat à ces élections, il a réuni autour de lui d’autres leaders pour faire cette œuvre sociale afin d’accompagner le parti à s’en sortir gagnant de la course aux législatives de janvier prochain. A cet effet, il a été organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants démunis de Somè, de Ouéga tokpa, Ouéga Agué et Drabo. La cérémonie a réuni des sages et notables de la localité ainsi que d’autres couches de la population. Le donateur était assisté par d’autres leaders BR tels que Maf Olive Ahodi, Coordonnatrice BR à Ouéga ; Dah Lodji ; du candidat Marcellin Declounon et biens d’autres. Dans une ambiance festive marquée par des manifestations culturelles, la cérémonie a été non seulement l’occasion d’apporter de la joie au cœur des enfants, mais aussi d’appeler les militants à une mobilisation victorieuse au soir du scrutin du 08 janvier. Tour à tour, les intervenants ont exhorté l’assistance à faire le choix du Bloc Républicain. C’est le choix utile, selon Maf Olive Ahodi.

Vue partielle des leaders BR

« Nous avons des candidats réfléchis », a-t-elle dit. Elle a principalement attiré l’attention des femmes afin que l’opportunité qui leur a été réservée, soit saisie. Etant donné qu’aux élections communales de 2020, le Bloc Républicain a pu élire deux conseillers dans cette localité, le Conseiller Brice Bigbé Adonon reste convaincu que la population va leur renouveler sa confiance. Il a salué l’engagement et profité de l’occasion pour solliciter leurs suffrages en faveur de son parti. Le candidat Marcellin Declounon a précisé que le SGN Abdoulaye Bio Tchané a donné un candidat titulaire à Togba pour que la localité ait un représentant au parlement. Raison pour laquelle, il a exhorté la population à choisir le BR. Dans son intervention, il a souhaité et a prié pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Il faut dire que ces leaders ont prévu d’autres actions sur le terrain à l’occasion de ces campagnes électorales.

Alban Tchalla