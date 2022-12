Meeting de proximité : Jacques Ayadji et ses militants quadrillent Zakpota

Vues : 17

Vue partielle des participants lors des échanges

Dans une logique de renouvellement progressif de la classe politique béninoise et de l’inclusion de toutes les couches sociales dans le processus électoral, Moele-Bénin continue le quadrillage du terrain dans un esprit de vérité absolue. Dans la soirée de ce lundi 26 décembre 2022, le président du parti Jacques Ayadji est allé battre campagne avec les candidats du parti à Zakpota. A cette occasion, il a rappelé ce qui justifie la participation de son parti à ces élections. En priorisant les fils de Zakpota dans le positionnement des candidats aux législatives, Jacques Ayadji entend relever le défi du vivre-ensemble et lever certaines barrières artificiellement érigées. Selon les populations, cette descente confirme l’attachement du parti à ses valeurs. Pendant les échanges, plusieurs préoccupations sont évoquées. Le vieux Sedjo de Za-kpakpamé dans la commune de Zakpota a salué le président du parti Moele-Bénin qui a fait le déplacement pour la présentation des candidats du parti. Selon le candidat titulaire du parti Moele-Bénin à zakpota, Moele-Bénin est le parti qui a positionné 53% de jeunes de moins de 40 ans. « Il y a cinq enfants de Zakpota dont trois titulaires. On ne peut pas montrer autrement qu’on aime Zakpota » a-t-il souligné en invitant les propositions à porter massivement leur choix sur le parti de Jacques Ayadji. Une sollicitation que confirme l’artiste Gbézé qui faisait également parti de la délégation du président Jacques Ayadji. « L’heure a déjà sonné. Vous êtes étonnés d’entendre que les artistes sont également sur la liste des candidats aux élections. Moi je suis Mahi et c’est avec honneur que je travaillerai dans la commune de Zakpota », a-t-il déclaré. Il a également ajouté que la vérité est le socle du parti Moele-Bénin. « Si vous voulez que votre génération prenne après le relai, votez pour Moele-Bénin. La porte est ouverte à nous tous. Le parti Moele-Bénin veut rassembler toutes les couches », a-t-il laissé entendre.

La jeunesse fortement représentée

Emerveillé par l’accueil qui lui a été réservé, le président Ayadji s’est réjoui de voir un nombre impressionnant de militants dans la zone de Zakpota. Il a au cours de son intervention appelé à une forte mobilisation autour du parti. Jacques Ayadji a par ailleurs rassuré que Moele-Bénin travaille inlassablement à faire prospérer la patrie, à travers des propositions très concrètes dont le but de manière générale, est de restaurer la confiance et le patriotisme, réduire le fossé social et les inégalités, renforcer la sécurité du travail, redynamiser la solidarité nationale, renforcer et préserver les acquis démocratiques et la justice pour tous, renforcer le contrôle de l’action gouvernementale, redresser le pays et refonder la République. Jacques Ayadji et ses lieutenants visent à faire du Bénin, une nation solidaire, juste, responsable et unie, où chaque individu trouve sa place et agit pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.

Il faut souligner que la délégation s’est ensuite rendue dans l’arrondissement de Tindji pour le même exercice. Là, la population réunie chez djissonon-houé a aussi adhéré à la vision politique prônée par Moele-Bénin.

Assise Agossa