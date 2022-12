Actes de vandalisme sur les affiches du parti: Le BR dénonce et appelle ses militants au calme

Vues : 10



(Le Chargé de mission du SGN, Distel Amoussou condamne les auteurs)



Quelques jours après le démarrage officiel de la campagne électorale, les affiches publicitaires du parti Bloc Républicain font par endroit déjà l’objet d’actes de vandalisme. A Pahou, à Cotonou et par endroit dans beaucoup d’autres circonscriptions électorales, il a été observé ces actes sur des panneaux d’affichages installés dans le cadre de la campagne électorale. Le parti Bloc Républicain dénonce et condamne avec la plus grande gravité ces actes, leurs auteurs et les commanditaires. Dans un communiqué de presse signé du chargé de mission du SGN du parti, Distel Amoussou, le parti se désole de la situation et profite pour appeler ses militants au calme et à la retenue. « Les élections ont toujours été des moments de convivialité de joie dans notre pays », peut-on lire dans ce communiqué, qui informe que « celles-ci n’ont aucune raison d’échapper à ce qui devient notre caractéristique politique d’un pays de paix et de concorde, malgré nos multiples diversités qui fondent la pluralité de nos opinions ». Le BR prône des valeurs qui sont celles de la tolérance et surtout, celle de la paix. Raison pour laquelle les militants sont exhortés à ne répondre à aucune provocation. « J’invite expressément toutes les militantes, les militants ainsi que tous les sympathisants du Bloc Républicain au calme. Les autorités compétentes sont saisies pour que toute la lumière soit faite », a précisé Distel Amoussou dans le communiqué.

Alban Tchalla