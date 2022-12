Vues : 26

Dans le cadre de la campagne électorale lancée le 23 décembre 2022, le ministre Samou Seïdou Adambi a initié une rencontre d’échange avec les populations de N’dali. Occasion pour lui de présenter aux populations les candidats de cette circonscription électorale. La rencontre a eu lieu le samedi 24 décembre 2022 à N’dali et a réuni des têtes couronnées, sages et notables de la localité ainsi que d’autres couches de la population. A cet effet, le roi de N’dali sa majesté Dari Sounon Souanrou a appelé toute la population de la 8ème circonscription électorale en particulier celle de Ndali à voter pour le parti Bloc républicain. Dans la même dynamique, une consigne approuvée par l’imam de la mosquée centrale de N’dali Lawani Chabani également haut dignitaire de la communauté après avoir prié pour les candidats du parti du cheval cabré.

Après leurs différentes allocutions, le ministre de l’eau et des mines, Samou Seïdou Adambi premier candidat titulaire a procédé à la présentation des candidats de la 8 circonscription électorale composée des communes de Pèrèrè, de Parakou, de Tchaourou, et de N’dali. Et pour que les populations comprennent très bien l’enjeu et puissent choisir le parti qui a la solution à leur problème l’honorable Rachidi Gbadamassi les a appelé à choisir le Bloc républicain. Une fête des élections qui s’est achevé en beauté avec un message fort du ministre Samou Adambi qui appelle les populations à faire un choix utile. A son tour e candidat Francis Gbian a aussi invité les populations à accorder leurs suffrages au Bloc Républicain.

Alban Tchalla