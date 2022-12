Jacques Ayadji au lancement de la campagne à Dassa-Zoumé: « Moele-Bénin est dans le renouvellement progressif de la classe politique »

Vues : 26

Jacques Ayadji au milieu des militants

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji et ses militants se sont réunis au stade municipal de la ville de Dassa-Zoumé pour démarrer officiellement la campagne pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023. Plusieurs milliers de militants se sont réunis. En effet, Jacques Ayadji et ses lieutenants du parti Moele-Bénin venus de tous les horizons, ont engagé à cet effet le peuple béninois, à se mobiliser autour d’eux et de leur formation politique pour porter la voix de toutes les couches sociales. Que ce soit les personnes vulnérables, des artistes, des paysans, des vendeurs des marchés afin de corriger les injustices. Pour sa participation à ces élections, Moele-Bénin avec sa vision, « Osons l’inclusion pour un Bénin inclusif », entend définir avec les béninois un cap consensuel et dans la vérité travailler à faire prospérer la patrie à travers la restauration de la confiance et le patriotisme, la réduction du fossé social et les inégalités, le renforcement de la sécurité du travail, la redynamisation de la solidarité nationale, le renforcement et la préservation des acquis démocratiques et la justice pour tous, le renforcement du contrôle de l’action gouvernementale et la refondation de la République.

Vue partielle des militants Moele-Bénin

Selon Jacques Ayadji, Moele-Bénin est dans le renouvellement progressif de la classe politique béninoisel. Etant le seul parti de la mouvance présidentielle qui est demeuré ferme dans l’esprit de la réforme du système partisan, le parti de Jacques Ayadji, a rassemblé un parterre d’électeurs pour lancer sa campagne électorale pour une victoire sans précédent au soir du 08 janvier 2023. Pour y arriver, le parti présente un projet de législature dont les grandes lignes sont entre autres : la création d’une nouvelle République à travers une nouvelle constitution qui entrera en vigueur à la date d’entrée en fonction du président de la République qui sera élu à la fin du quinquennat en cours. Du vote de loi organique de programmation pour penser le développement dans les secteurs sécuritaire, sanitaire, éducatif, agricole et de transport. Ce vaste programme est dénommé : « le seet » pour dire « assoir notre pays sur le socle du développement ». “Cela passera par des assisses nationales”, a précisé Jacques Ayadji. Car, cette approche novatrice de développement doit être l’émanation du peuple dans toutes ces composantes afin que son adhésion soit garantie pour une application fluide. Mais, il faut des préalables. Premièrement, rendre justice à tous les anciens détenus et les victimes du régime militaro-maxiste de l’ex parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB). Deuxièmement, amnistier les personnes impliquées dans les actes de violences des élections de 2019, 2020 et 2021 pour permettre leur sortie de prison ou leur retour d’exil selon le cas et indemniser les victimes innocentes. Troisièmement, amnistier les hommes politiques ou non poursuivis, condamnés ou en fuite en exil pour des motifs non liés aux élections, mais qui sont considérés à tort ou à raison comme des détenus ou des exilés politiques. Quatrièmement, contribuer à l’instauration d’un cadre de reconnaissance.

Alban Tchalla