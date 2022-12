Lancement de la campagne électorale : Une ruée de militants du parti Moele-Bénin à Dassa

Vues : 59

Ici au stade municipal de Dassa zoumé, tout est fin prêt pour le lancement officiel de la campagne électorale pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023.

Le candidat Jacques Ayadji et ses lieutenants du parti Moèle Bénin sur toute l’étendue du territoire national sont déjà présents pour engager le peuple béninois à se mobiliser autour de lui pour porter la voix de toutes les couches sociales que ce soit les personnes vulnérables, des artistes, des paysans, des vendeurs des marchés afin de corriger les injustices.

Avec une candidature dénommée « Osons l’inclusion pour un Bénin inclusif », le parti Moele-Bénin entend définir avec les béninois un cap consensuel et dans la vérité travailler à faire prospérer la patrie à travers la restauration de la confiance et le patriotisme, la réduction du fossé social et les inégalités, le renforcement de la sécurité du travail, la redynamisation de la solidarité nationale, le renforcement et la préservation des acquis démocratiques et la justice pour tous, le renforcement du contrôle de l’action gouvernementale et la refondation de la République. Etant le seul parti de la mouvance présidentielle qui est demeuré ferme dans l’esprit de la réforme du système partisan, le parti de Jacques Ayadji, a rassemblé un bon nombre de béninois autour de lui pour lancer la campagne électorale pour s’assurer d’une victoire au soir du 08 janvier 2023