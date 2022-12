Lancement de la campagne du parti FCBE : Hounkpè annonce une législature innovante et tournée vers le peuple

Vues : 2

Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif National de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE)

Le Secrétaire Exécutif National de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Paul Hounkpè a lancé depuis 00 h ce vendredi, la campagne électorale pour le compte de son parti à travers un discours exceptionnel. Un discours qui retrace toute la vision de la famille Cauri à travers sa participation aux prochaines législatives de janvier 2023. Ce parti qui se réclame d’une opposition constructive propose un programme de législature dénommé « FCBE : Un parlement du peuple pour le peuple. ». Pour Paul Hounkpè, « Notre engagement est de tirer les conséquences des dysfonctionnements introduits sur notre échiquier politique pour corriger la manière de légiférer ayant fait l’objet de critiques acerbes et de désapprobation de la classe politique. ». Par ailleurs Chef de file de l’opposition, il dit regretter le fait que les institutions de l’État devant constituer des contre-pouvoirs en face de l’exécutif aient perdu leur autonomie et leur capacité à jouer le rôle qui est le leur. C’est pour cette raison, à le croire que le parti FCBE à travers sa participation aux prochaines législatures se « donne l’impérieux devoir de travailler à ce que les institutions soient libérées et surtout assurer leur séparation. ». Il souhaite «un parlement pluriel capable de contrôler le gouvernement et un pouvoir judiciaire totalement indépendant chapeauté par un Conseil supérieur de magistrature complètement dépolitisé et composé de professionnels. » Le Secrétaire Exécutif National de FCBE annonce, qu’une fois élus, les députés Cauris engageront une nouvelle procédure de fonctionnement notamment du parlement qui sera mise en place en vue d’une législature en parfaite harmonie avec les désirs du peuple.

Ainsi, Ils auront à examiner en amont, les lois dans un cadre de concertation qui sera constitué des sachants à savoir les syndicalistes, les professeurs d’université, les chercheurs, les responsables religieux, la chefferie traditionnelle, les artisans, la société civile, etc. en vue de recueillir une gamme étendue et variée d’analyses et de propositions avant les débats au sein de l’hémicycle. « Ce sera pour les députés FCBE l’occasion de réexaminer toutes les lois crisogènes votées avec facilité et dans la précipitation au cours de la mandature qui s’achève. Ces lois concernent divers secteurs et accrocheront l’attention de nos députés dans la perspective de renforcer le soutien de l’État aux différentes couches sociales de notre pays. Il est donc clair que pour les différentes autorisations à accorder au pouvoir et les différentes lois à voter, la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes, les microcrédits, l’accès aux terres agricoles, à l’eau potable, à l’électricité, à l’internet; en somme, toutes les mesures sociales et de développement seront défendues avec fermeté et méthode par les députés FCBE à l’Assemblée nationale. Il ne s’agira plus de voter des lois expédiées les yeux fermés mais de les étudier fondamentalement, d’échanger avec le peuple, de dialoguer et de rechercher le consensus.» Paul Hounkpè appelle de ce fait, les béninois à accorder massivement leurs suffrages aux candidats FCBE dans toutes les circonscriptions électorales. « Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, nous ambitionnons faire de la législature qui s’annonce, une législature particulièrement innovante et résolument tournée vers le peuple et engagée dans le contrôle permanent et efficace des actions du gouvernement. » s’est-il engagé au nom de tous les candidats du parti.

Christian Tchanou