Élections législatives du 08 janvier 2023: L’Anip règle le problème de défaut de pièce d’identité

Selon l’arrêté ministériel N°158/MISP/DC/SGM/SA/112SGG22 du mardi 25 octobre 2022, les électeurs doivent se rendre aux urnes avec les pièces ci-après : carte nationale d’identité en cours de validité ou non ; carte d’identité biométrique ; passeport en cours de validité ou non ; permis de conduire ; carte d’identité professionnelle ; livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ; certificat du Numéro Personnel d’Identification / Certificat fiD ; certificat d’Identification Personnelle en cours de validité ou non ; carte d’étudiant ; carte d’identité scolaire ou carte de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI).

You cannot copy content of this page