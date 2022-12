Championnat National de Golf :La Fédération reste fidèle à sa dynamique, un nouveau scare pour Fèmi Tankpinou

Vues : 2

Le président de la fédération et le champion du Bénin 2022

La Fédération Béninoise de Golf a organisé, pour le compte de l’année 2022, son championnat, du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022 à Djeffa. La tenue de cette activité statutaire a été l’occasion pour le jeune golfeur, Fèmi Tankpinou de décrocher le titre de champion du Bénin ; un nouveau sacre pour lui.

Ce que vous devriez savoir : Continuer à donner l’envie de la pratique du golf aux jeunes et les pousser dans l’élite. C’est dans cette vision que la Fédération béninoise de Golf travaille en organisant depuis plus une dizaine d’années déjà, les compétitions surtout, le championnat national. Ainsi, cette année, le comité exécutif dirigé par Gilles Gbaguidi a encore sacrifié à ce qui est devenu désormais une tradition. Du lundi 19 au mercredi 21 décembre 2022, il a organisé au profit des jeunes qui s’adonnent à la pratique le championnat national. A l’issue des 3 jours de compétitions tenues sur le site de Djeffa (un parcours de 18 trous), c’est un ancien vainqueur qui a repris le trophée. Il s’agit de Fèmi Tanpkinou. En effet, champion du Bénin il y a de cela 7ans, Fèmi a fini premier devant Nicodëme Honfo et Fadiga Lokossou après avoir résisté à leurs pressions et celles des autres golfeurs amateurs en lice. Puisque c’est au cours de la dernière journée qu’il s’est véritablement détaché du lot pour aller toucher le graal.

Ce que dit le champion : Assez précis dans ses départs et au putting, Fèmi Tankpinou se dit fier de sa consécration. «Je suis heureux d’être à nouveau le vainqueur», a-t-il déclaré juste après son sacre. Reconnaissant que la tâche ne lui a pas été facile, il a tenu à féliciter ses concurrents qui lui ont permis de prouver qu’il en a encore au fond de lui. «Je crois que c’est le fruit du travail», a-t-il précisé tout en insistant que ça a été très difficile pour lui de redevenir champion. Car, les autres joueurs ont vraiment progressé depuis 2015. Fadiga Lokossou, venu en troisième position a salué le vainqueur. «Il a mérité franchement parce qu’il s’est battu, on s’est battu», a fait savoir le champion détrôné qui a tenu à remercier les membres de la fédération qui ne cesse de faire le nécessaire pour faire connaitre d’avantage le Golf au Bénin. Alphonse Kounouho, Secrétaire général de la Fébégolf a salué le niveau de jeu présenté par l’ensemble des compétiteurs dans ce championnat. Il reconnaît que le Bénin est à ses débuts mais, que le comité exécutif essaie de remonter la pente. «Si le champion de 2015 parvient à reprendre la couronne 7 ans après, c’est qu’il y a un travail à court et long terme qui se fait. Et nous allons continuer sur la même lancée pour la promotion de cette discipline en se basant sur les jeunes. En 2023, le comité exécutif va s’atteler sur un nouveau projet qui fera du golf béninois, un sport de tous», a-t-il confié.

Par ailleurs : Le champion a eu droit à une enveloppe financière et aura un trophée gravé de son nom. La remise du trophée se fera au siège de la fédération dans les jours à venir. Les 2e et 3e sont également partis avec une enveloppe financière chacun.

Anselme Houénoukpo