Législatives de janvier 2023 : La Cena dévoile la liste des 81 points focaux communaux

Par le bais d’une décision 2022 N° 087/CENA/PT/RAP/DGE/SP rendue publique le lundi 20 décembre 2022, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia a nommé les 81 points focaux retenus dans le cadre de l’organisation des législatives du 08 janvier 2023. Les Points Focaux Communaux ont pour mission de porter assistance aux Coordonnateurs d’Arrondissement (CA) dans la Commune où ils sont déployés. Ils sont chargés de la réception du matériel électoral au niveau du Chef-lieu de Commune ; la répartition du matériel par Arrondissement ; la veille électorale au niveau de la Commune ; le relai entre la CENA et les Coordonnateurs d’Arrondissement. Avant leur prise de fonction, ils vont recevoir une formation et signer un engagement. Il faut rappeler que ces 81 points focaux ont été sélectionnés suite à un appel de candidature. Voici ci-dessous la liste des 81 nommés.

