Formation technique et professionnelle: Le centre CFPA-ABC ouvre officiellement ses portes

La cérémonie officielle de lancement des formations au Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage ABC de Tankpè, a eu lieu le samedi 17 décembre 2022 sur le site de l’ex-complexe scolaire l’Exemple de Tankpè. C’est la directrice du centre, Martine Aloegninou, qui a procédé à ce lancement en présence du Conseiller technique à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle, Réné Akakpo.

La directrice du centre, Martine Aloegninou au milieu des participants

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Electricité bâtiment et énergie solaire, électricité automobile, maintenance agricole, soudure et construction métallique, menuiserie bois et aluminium vitrier, restauration (cuisine) et pâtisserie, plomberie et réseau hydraulique, couture et broderie. Ce sont là, entre autres offres de formation disponibles au Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage ABC de Tankpè.

Que retenir : La directrice du centre, Martine Aloegninou a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé les formations qu’offre le centre CFPA-ABC. Elle a précisé que le centre s’inscrit dans la droite ligne de la politique de l’emploi du gouvernement. « Nous nous inscrivons dans la droite ligne de la politique de l’emploi du gouvernement soucieux de résoudre le taux crucial du chômage. Ce renforcement des artisans, c’est la garantie pour ces derniers d’avoir du travail et un salaire décent », a-t-elle précisé. Tout en soulignant que le centre CFPA-ABC garantit des formations qualifiantes et diplomates qui vont de 6 mois à 18 mois et sanctionnées par des diplômes CQM, CQP, CAP, et AQP, elle a promis que toutes les formations que l’ABC donnera est qualifiante. « Elle a vu juste », aux dires du Conseiller technique (EFTP), Réné Akakpo qui a félicité et encouragé les responsables à continuer dans ce sens. Il a réitéré son engagement à travailler aux côtés des organisateurs pour le développement du centre. Pour sa part, le fondé du complexe scolaire, Moustapha Abdou Waïd, a rappelé le contexte de la création de ce centre au sein de ce complexe scolaire. « J’ai souhaité qu’il y ait un enseignement primaire, secondaire et technique. C’est le cheval de bataille du gouvernement de la rupture », confie-t-il. Il a rassuré que cela contribuera à améliorer les capacités des artisans et en même temps, les rendre exploitable dans le marché du travail. Le Conseiller technique (EFTP), Réné Akakpo, s’est aussi réjoui de l’aboutissement de cette initiative dans le cadre de la mise œuvre de la stratégie de développement du partenariat privé-public. « C’est une chance pour les populations de cette localité », fait-il savoir avant de souhaiter que les conditions soient idéales pour un meilleur renforcement des capacités. Le représentant de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Bruno Tossou a partagé ses idées avec l’assistance et leur a prodigué des conseils.

Par ailleurs : C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les participants se sont engagés à faire de la prospection autour d’eux afin de faire connaitre l’importance et l’opportunité de ce centre. Il faut souligner qu’au terme du lancement, la possibilité a été donnée aux participants de visiter les ateliers et de s’imprégner davantage des équipements et outils dont disposent le centre pour les différentes formations.

Alban Tchalla