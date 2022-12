Journée internationale des droits de l’enfant : Le Cnos Ben célèbre l’édition 2022

Vues : 14

Les enfants en atelier

Le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) a célébré la journée internationale des droits de l’enfant. C’était le dimanche 18 décembre 2022. Ladite célébration s’est tenue en collaboration avec le centre Terre Rouge et Citoyens des Rues.

Ils sont plus d’une centaine d’enfants mobilisés pour la circonstance dans l’enceinte de l’école primaire publique Cadjèhoun, qui ont pris part à ce rendez-vous de découverte des différentes disciplines sportives. A travers cette célébration, le comité national olympique (Cnos Ben) et le mouvement sportif ont manifesté et rappeler les enjeux de cet engagement planétaire aux enfants par des ateliers de découverte, d’initiation et de pratique des disciplines sportives telles que l’Athlétisme, la Gymnastique, le Football, le Rugby, la Lutte, le Badminton, le Break Dance. Au cours de ces ateliers, l’accent a été mis sur l’éducation olympique (valeurs olympiques, la signification des anneaux et l’origine des Jeux Olympiques, le sport comme facteur d’inclusion et de réussite sociale). Au lancement, le président Julien Minavoa s’est réjoui de la tenue de la célébration. Il a invité les enfants à prendre du plaisir durant les ateliers. «Le comité national olympique se joint à ces structures et se bat dans le même sens avec elles pour sécuriser, protéger et accompagner les enfants », a informé le président Julien Minavoa. Juliette da Sylva représentante du Dg du centre Terre Rouge et Gloria Jéronime Kponou, Sg du conseil d’administration, tout en saluant les efforts du Cons ben, ont rappelé que les enfants ont droit à la santé, à l’éducation et à la protection, le droit de faire entendre leur voix, et le droit à un avenir, ont invité tous à les respecter.

Anselme Houénoukpo