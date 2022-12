Enlèvements à Kalalé : Un conseiller communal et un commerçant de bétail portés disparus

Le phénomène de kidnapping a repris le long de la frontière avec le Nigéria. L’enlèvement des proches, des responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de rançon pour leur libération est la nouvelle forme de criminalité développée dans ces localités frontalières du Nigeria où le phénomène est monnaie courante. Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 Décembre 2022, un conseiller communal et un commerçant de bétail ont été enlevés. Jusqu’à présent aucune rançon n’a été réclamée et la police n’a pas encore débusqué les auteurs de cet acte. Fin octobre 2022, le chef de la confrérie des chasseurs de Kalalé, membre de la force de sécurité civile mise en place pour assister les forces de l’ordre dans la lutte contre le terrorisme dans la commune, avait été assassiné par des individus présentés comme des terroristes. Mais cette fois, les enquêtes des forces de sécurité privilégient un règlement de comptes. Dans la commune de Savè, toujours frontalière du Nigéria, deux enlèvements ont également opérés le week-end dernier, ici avec demande de rançon.

