Championnats nationaux paralympiques, édition 2022 : Le Cnp Bénin tient le pari, des champions fiers

Le Président du comité national paralympique au milieu des athlètes

Le Comité National Paralympique du Bénin (CNP-Bénin) a clôturé en beauté sa saison 2021-2022 par l’organisation des championnats nationaux paralympiques. Tel qu’annoncés, ces championnats nationaux paralympiques ont eu lieu le samedi 17 décembre 2022 et ont permis de distinguer les meilleurs athlètes de la saison. Démarrés au stade GMK de Kouhounou par les épreuves d’athlétisme (lancée de javelot, lancée de poids, les différentes courses) et le power Lifting, ces championnats ont pris fin à l’Unafrica par les finales de goalball et du basket-ball en fauteuil roulant. Avec au total 109 acteurs attendus, cette activité phare du Comité National Paralympique du Bénin dont le bureau est présidé par Abdel Ouorou Rahman Barè, a également été l’occasion de lancer un téléthon afin de mobiliser les ressources pour doter les athlètes des matériels utiles pour la pratique des disciplines. Ce téléthon a été officiellement lancé par le maire de la commune de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo. Ce dernier a profité pour inviter l’ensemble des populations à avoir une pensée à ces hommes et femmes qui pratiquent le handisport. «La mairie par ma voix s’engage à apporter sa contribution. Il faut également que toute la population de Cotonou, en particulier et de notre pays en général participent à cette opération noble », a déclaré le maire avant de remercier le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) qui pilote cette initiative du CNP Bénin, vu que les deux structures sont en partenariat. Il a pour finir donné rendez-vous au 31 janvier 2023 pour le point de ce téléthon. D’ailleurs, Esther Djeigo n’a pas manqué de rappeler l’objectif de ce téléthon. «Sans matériels adéquats, ces athlètes auront du mal à vivre sereinement leur art. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de faire appel à la solidarité nationale de tous pour réunir des fonds nécessaire pour l’acquisition des matériels sportifs au profit de des athlètes », a-t-elle informé. Le président Abdel Rahman Barè a, quant à lui, remercié le maire d’abord pour sa participation à l’évènement et en suite, son implication dans la lutte pour l’inclusion sociale des personnes handicapées depuis des années. Pour ce qui concerne les disciplines par équipe, il faut retenir que ce sont : Lions handisport de Cotonou et Tout puissant goal ball club de Cotonou qui ont été sacrées.

Anselme Houénoukpo