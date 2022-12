Législatives 2023 : Moele-Bénin reçoit les bénédictions du roi d’Abomey

Vues : 9

La délégation conduite par Jacques Ayadji au palais royal d’Abomey

La formation politique de Jacques Ayadji continue de démontrer sa capacité à occuper le terrain. Alors que les prochaines législatives pointent à l’horizon, une délégation du Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin), conduite par le Président Jacques Ayadji a été reçue au palais royal d’Abomey par sa Majesté Dada Gbehanzin Dèwènondô Dômannonwli-houébi Dôtomè, Roi d’Abomey ce dimanche 18 décembre 2022. L’objectif de cette visite est de présenter globalement le parti et de recueillir les bénédictions du souverain pour avoir le soutien des ancêtres et remporter le scrutin de janvier 2023. Tous vêtu en tenue traditionnelle et suivant les normes du palais royal, la délégation par le biais d’un interprète a présenté les offrandes et le but de leur arrivée. Même si rien n’a filtré du tête-à-tête, le président Jacques Ayadji a bel et bien reçu les prières et bénédiction du souverain d’Abomey. Il faut rappeler que Jacques Ayadji a déjà parcouru plusieurs palais royaux du Bénin pour le même exercice.

Assise Agossa