Vernissage à l’Union Européenne : Une fresque réalisée pour la visibilité de la coopération UE-Bénin

L’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif dans son allocution

Dans le but de renforcer la visibilité du partenariat entre l’Union européenne et le Bénin, l’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif a procédé ce jeudi 15 décembre 2022 au vernissage d’une fresque réalisée sur les murs de l’institution à Cotonou. L’objectif est d’illustrer à travers l’art, les priorités du partenariat entre l’Union Européenne et le Bénin et surtout d’accompagner les artistes béninois grâce à la promotion de la culture et des arts. La fresque réalisée sur la clôture de l’institution illustre les valeurs de l’Union européenne à travers le digital, le transport, le climat, l’énergie, la santé, l’éducation et la recherche. Cette fresque qui symbolise le partenariat entre l’Union européenne et le Bénin est constituée également d’une figure féminine. Ce qui prouve selon l’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif, le soutien indéfectible de l’institution dans la promotion des droits des femmes, une priorité du gouvernement Talon. « Le développement d’une nation se mesure également à l’aune de l’égalité entre l’homme et la femme », a-t-elle notifié. Dans son allocution, la diplomate a expliqué que la stratégie politique globale de l’Union Européenne accorde une grande importance à la culture puisqu’elle est au cœur de l’identité européenne. Pour elle, cette fresque illustre la stratégie « Global Gateway » de l’institution pour construire des connexions plus résilientes avec le monde y compris avec l’Afrique. « La stratégie « Global Gateway » stimulera les investissements publics et privés pour un développement et une transformation économique, verte et numérique de l’Afrique et du monde. L’équipe Europe est en train de mobiliser pour cela jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements durables entre 2021-2027 », a-t-elle laissé entendre. Elle a pour finir salué les efforts du gouvernement du Bénin dans la promotion de l’art et de la culture afin de faire du Bénin une destination prisée en Afrique et dans le monde à travers son attraction touristique et culturelle.

Le promoteur du Festival Effet Graff, Laurenson Djihouessi dont l’équipe a d’ailleurs réalisé cette fresque sur les murs de l’institution, a pour sa part remercié le gouvernement et l’Union européenne pour leur différents apports dans la réalisation des fresques dans la ville de Cotonou. Il a profité de l’occasion pour annoncer la tenue d’un circuit artistique au Bénin. Selon lui, ce circuit artistique a pour but d’expliquer aux populations ce que l’artiste exprime derrière ces graffitis. « Souvent quand on passe et on regarde on dit que c’est joli mais on ne se demande pas l’histoire ou l’information que l’artiste retranscrit par tel ou tel graffitis, c’est donc ce challenge que nous voulons relever », a-t-il conclu.

Les invités et les membres de la délégation de l’Union européenne ont ensuite contemplé la précieuse fresque réalisée par les artistes du festival Effet Graff qui couvre une partie des murs de l’institution.

Assise Agossa