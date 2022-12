Scrutin de janvier 2023: La CENA dévoile le spécimen provisoire du bulletin unique

Vues : 3

Les responsables de la Cena à la séance

Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), Sacca Lafia a procédé à la cérémonie de remise officielle du spécimen du bulletin unique aux partis dans la matinée de ce jeudi 15 décembre 2022. La séance a connu la présence de 14 représentants des 07 partis politiques en lice dans le cadre des élections législatives prochaines pour suivre le dévoilement du spécimen du bulletin et de l’audit de la plateforme de ventilation des MPV (Membres des Postes de Vote). A cet effet, chaque représentant de parti politique ayant reçu un exemplaire du spécimen du bulletin unique, après examen et appréciation est invité à faire ses observations. À cet exercice, les représentants de MOELE-Bénin, de la FCBE et des Démocrates ont validé en l’état le spécimen réalisé. Alors que l’UP le Renouveau, l’UDBN, MPL et le BR ont contesté la qualité du spécimen pour diverses causes liées surtout aux logos dénaturés par le non-respect des vraies couleurs de ces Partis. Et ils ont à tour de rôle fait d’importantes observations. Christelle Houndonougbo Alioza et Augustin Ahouanvoebla du parti Union Progressiste le Renouveau ont vivement protesté contre ce qu’ils ont vu et souhaité renvoyer à la CENA le logo qui identifie aisément leur Parti. Eugène Dossoumou du BR et Expérience Tébé du parti MPL ont aussi fait des observations. Les membres de la CENA ont pris note des remarques et ont promis vite apporter les corrections nécessaires afin d’avoir dans les délais des bulletins de vote parfaits. Après cette étape, la CENA procédera à la remise de 150 exemplaires du spécimen unique à chacun des sept partis politiques.

Alban Tchalla