Remobilisation des militants UP le Renouveau: Victor Topanou au contact des jeunes leaders de Calavi

Suite aux positionnements des candidats pour les législatives de 2023, Victor Topanou est descendu sur le terrain pour la remobilisation des militants du parti Union Progressiste le Renouveau. Le weekend dernier dans la 6 ème Circonscription électorale, le candidat a échangé avec les jeunes leaders de l’arrondissement de Calavi Centre. Il avait à ses côtés, Franck Doho, Affissou Samon, Brice Dénis Fagbémi, Igor Boco Alignon, Épiphane Honfo, Angelo Evariste Ahouandjinou, Patrice Hounyè-Azè. Sous la houlette de Félix et Félicien Agounsi, Mathieu Dakpo, Noël Detongnon, Josky Houssou, Bruno Sovi, plusieurs jeunes sont venus nombreux à la rencontre. Au cœur des échanges, les enjeux des législatives de 2023. Il a été exposé à l’assistance, l’utilité que revêt cette élection qui consiste une sorte de transition pour la mise en œuvre des réformes politiques engagées. D’autres rencontres sont prévues par le Professeur Victor Topanou et sa délégation au cours de ces randonnées politiques entamées, il y a quelques jours.

You cannot copy content of this page