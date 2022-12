Décès de Adamou Mama N’diaye: Talon rend hommage à un ancien ministre de Soglo

Le Président Patrice Talon a été aperçu au milieu d’une foule de fidèles musulmans à la mosquée centrale de Zongo, le dimanche 11 décembre 2022. Vertu d’un boubou blanc, le Chef de l’État s’est déplacé vers la mosquée pour se recueillir sur la dépouille mortelle de l’ancien ministre de l’agriculture, Adamou Mama N’diaye, dont le décès est survenu le dimanche 11 décembre 2022. Le défunt avait officié au service de la nation sous le régime de l’ex-président de la République Nicéphore Soglo qui a également rendu hommage à l’illustre disparu et a signé au domicile du défunt, le livre de condoléances. Adamou Mama N’diaye avait été ministre de l’agriculture, doyen de la Faculté des sciences agronomiques (Fsa), député et membre du Conseil économique et social (Ces). Il a été inhumé le même jour.

