Célébration différée de la Journée internationale des droits de l’enfant: Voici les activités que prévoit le Cnos Ben pour l’édition 2022

La journée internationale des droits de l’enfant instituée en 1989 après la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) se célèbre chaque 20 novembre. Cette année, cette célébration n’ayant pas pu se tenir sur la date, va être rattrapée. Ainsi, c’est le dimanche 18 décembre 2022, que le Comité national olympique béninois (Cnos-Ben) en collaboration avec les fédérations nationales béninoises va commémorer ladite journée. Et pour l’occasion, ce sont les enfants de l’école primaire publique de Cadjèhoun qui recevront la délégation des acteurs sportifs. Ceci pour leur manifester et leur rappeler les enjeux de cet engagement planétaire à travers des ateliers de découverte, d’initiation et de pratique des disciplines sportives telles que l’Athlétisme, la Gymnastique, le Football, le Rugby, la Lutte, le Badminton, le Break Dance. Au cours de ces ateliers, l’accent sera mis sur l’éducation olympique (valeurs olympiques, la signification des anneaux et l’origine des Jeux Olympiques, le sport comme facteur d’inclusion et de réussite sociale). A rappeler que les enfants ont droit à la santé, à l’éducation et à la protection, le droit de faire entendre leur voix, et le droit à un avenir.

Anselme HOUENOUKPO