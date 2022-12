Tournée de remobilisation des militants du parti Mpl: Korogoné et sa troupe à l’assaut des populations du nord

Vues : 2

Sabi Sira Korogoné du MPL

Sous la houlette du président d’honneur du parti Mouvement de libération populaire (MPL), Sabi Sira Korogoné, une forte délégation du parti s’est déployée dans la partie septentrionale le weekend dernier pour remobiliser et structurer les militants de cette zone. L’objectif de cette tournée est de préparer d’avance les militants sur les défis à relever à l’aune des élections.

Tout a commencé par une série visites de courtoisie et de bénédiction à l’iman de la mosquée centrale de yarakinnin, au roi de Ganou et de celui de Woré. Après avoir reçu les bénédictions d’usage, la délégation s’est rendue dans l’arrondissement de Tchatchou commune de Tchaourou pour échanger avec les premiers responsables de tous les arrondissements de la commune ainsi que les représentants des diverses communautés. A cette étape, les différents leaders ont pris le ferme engagement de faire du parti du « balai » le plus grand parti au soir du 08 janvier 2023. Ensuite, cap a été mis sur Komiguéa, commune de N’dali où les 12 candidats de la 8ème circonscription électorale du parti ont été officiellement présentés aux leaders locaux. Dans la commune de Parakou, la délégation du président Sabi Sira Korogone a rencontré le bureau du collectif des élus locaux de la ville. Désormais engagé pour la cause du parti MPL, ces élus ont également pris l’engagement de se mettre résolument au côté du parti pour la grande bataille à venir.

Enfin, une séance de travail a été organisée toujours à Parakou avec les membres de la coordination départementale du Borgou de l’ex parti DUD qui ont opté pour le parti du balai au terme de la rencontre.

Assise A.