Sommet États-Unis/Afrique à Washington: Talon et ses homologues africains prennent part aux travaux

Patrice Talon à son arrivée à Washington

A l’occasion du 2è sommet États-Unis/Afrique qui s’est ouvert ce mardi 13 décembre 2022 à Washington, le président Patrice Talon a quitté Cotonou avant-hier lundi 12 décembre pour participer à la rencontre. Pour cette deuxième édition après la première en 2014, 49 dirigeants africains et de l’Union africaine sont conviés aux travaux pendant trois jours dans la capitale américaine. Ce sommet sera l’occasion pour annoncer de nouveaux investissements, d’évoquer la question de la sécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine, du changement climatique, mais aussi de démocratie et gouvernance. Ce sera également l’occasion pour les États-Unis de montrer tout leur intérêt pour l’Afrique, huit ans après le premier sommet sous la présidence de l’ancien président américain Barack Obama. Il sera également question de se pencher sur des valeurs communes pour mieux favoriser une nouvelle dynamique économique, renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, atténuer l’impact de la Covid-19 et des futures pandémies, travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, faire progresser la paix et la sécurité et répondre à la crise climatique. Outre le président Patrice Talon, le président rwandais Paul Kagamé, le président Congolais Félix Tchisekedi, les présidents égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et tunisien Kais Saïed, ainsi que le président de la Guinée Équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Mbasogo sont déjà présents à Washington. Pour le Conseiller de la Maison- Blanche, Judd Devermont, les USA soutiendront officiellement l’admission de l’Union Africaine (UA) au sein du G-20. Il en sera question d’un siège pour l’Afrique au Conseil de Sécurité de l’ONU. Il faut signaler que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan n’ont pas reçu d’invitation pour le sommet de Washington.

Alban Tchalla