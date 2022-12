Passation de charge à la JCI Cotonou Lumière: Mélice Victoria Dan prend les rênes sous le signe de la Référence

Vues : 2

Les locaux de l’espace Divine du CPA ont servi de cadre le dimanche 11 décembre dernier, à l’investiture de Mélice Victoria Dan, présidente élue pour le compte du mandat 2023 de la Jeune Chambre Internationale Cotonou Lumière. C’est à l’occasion d’une cérémonie riche en couleurs qui a connu la présence du Sénateur JCI Président National 2015 de la JCI Bénin, Christian Houétchénou, et bien d’autres.

Mélice Victoria Dan, Présidente 2023 de la JCI Cotonou Lumière

De quoi s’agit-il : « Be Reference For a Better Future ». C’est le thème autour duquel les membres lumières de la JCI ont choisi fédérer leurs énergies en portant leurs choix sur la jeune et talentueuse Mélice Victoria Dan pour conduire les destinées de la JCI Cotonou Lumière, à compter du 1er janvier 2023. Devant son mentor Moshé Oké Assogba, Président 2015 de la JCI Cotonou Lumière, du Sénateur JCI Président National 2015 de la JCI Bénin, Christian Houétchénou, des Past President, parents et amis lumières, Mélice Victoria Dan a reçu au cours de la passation de charge entre le Comité Directeur Local 2022 et 2023, le collier présidentiel, le pin’s de président, et le maillet symbole de leadership et de commandement.

Que retenir du plan d’actions 2023 : Mesurant les défis à relever au cours de l’année 2023, la nouvelle présidente et ses amis lumières en choisissant la Référence pour un avenir meilleur, ont accepté de créer l’impact dans la communauté du 13ème arrondissement de Cotonou et d’autres localités du Bénin à travers plusieurs projets et activités. « L’année 2023 sera pour notre organisation un carrefour important parce qu’elle marquera la quinzième année d’action et de création d’impact dans notre communauté », a-t-elle fait savoir avant de dévoiler les grandes lignes de son champ d’action. Il s’agit de : travailler pour l’amélioration des conditions de vie des populations à travers deux projets communautaires à fort impact social et économique ; travailler pour l’amélioration de la gouvernance de l’organisation par des redditions de compte trimestriels, l’élaboration d’un manuel de procédure de gestion des projets et une bonne gestion financière de notre organisation ; soutenir les membres individuels à créer leur start-up à travers l’installation du club d’investissement de la JCI Lumière ; motiver et célébrer le membre individuel à travers les activités comme : le déjeuner de la Présidente et le Light Day ; conduire des délégations de l’organisation aux différentes rencontres nationales et internationales ; célébrer avec faste les noces de cristal de l’organisation. La jeune présidente compte sur la disponibilité et l’engagement des amis lumières pour l’atteinte des objectifs fixés. « Je sais que la tâche ne sera pas facile mais pour atteindre ces objectifs cités en aval, je dois compter sur ta disponibilité, ton engagement et ton dynamisme habituel. Comme un général d’armée, je serai à tes côtés de jour comme de nuit, sous la pluie et sous le soleil pour relever ces grands défis », a-t-elle dit.

Par ailleurs : Il faut noter que cette cérémonie a été le lieu d’accueil des nouveaux membres de la promotion Bio Guéra.

Alban Tchalla