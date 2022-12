Mondial Qatar 2022 : L’Argentine bat la Croatie et file en finale

Vues : 2

Messi célébrant l’ouverture du score

La première demi-finale du mondial Qatar s’est jouée ce mardi. L’Argentine de Lionel Messi très attendu s’est logiquement qualifiée pour l’ultime étape. Ceci après sa victoire 3-0 devant la Croatie, au terme du déroulement d’un match bien maîtrisé par les Argentins.

D’ailleurs ce sont eux qui ouvrent le score en premier. Le gardien croate ayant mal maitrisé son élan a cogné l’attaquant argentin Alvares. Sur l’action, l’arbitre désigne le point de penalty. Et Messi ne tremble pas. Il passe le ballon au-dessus du gardien qui avait pourtant choisi le bon. 34e minute, 1-0, le chemin semble déblayer pour le passage de la troupe. C’est ainsi que sur un contre, Julian Alvarez va marquer le but du break. On jouait la 39e minute. Déjà auteurs d’une telle performance en quart de finale, Lionel Messi et coéquipiers qui ont été rejoints en seconde partie ont montré qu’ils ont bien assimilé la leçon. Ils vont alors durcir leur jeu défensif. Ce qui leur permet d’aller à la pause sur ce score de 2-0. En seconde mi-temps, ils maintiennent leur position. Et tout en annihilant les occasions de Modric et ses coéquipiers ils vont inscrire un 3e but. 69e, Messi déborde bien sur le côté gauche de la défense croate. Suivi mais pas suffisamment gêné, il va trouver Julian Alvarez pour son doublé dans ce match.

L’Argentine, vainqueur par deux fois du tournoi (1978, face aux Pays-Bas et 1986, face à l’Allemagne) se qualifie donc pour la finale où elle affrontera le vainqueur de la 2e demi-finale qui aura lieu ce mercredi entre le Maroc (une grande première) et la France, championne du monde en titre.

C’est la 2e finale (2014 et 2022) pour l’équipe avec Lionel Messi comme joueur majeur.

Anselme HOUENOUKPO