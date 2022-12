Finale Qatar 2022/Lionel Messi : «Je profite de tous»

Vues : 2

L’Argentine va disputer le 18 décembre prochain, la finale de la coupe du monde qui se tient au Qatar. Après la qualification Lionel Messi, premier buteur et passeur décisif sur le 3e but face à la Croatie (3-0), est plus qu’ému….

« Je ressens beaucoup de choses, c’est très excitant de voir tout ça. Voir les gens, la famille tout au long de la Coupe du monde, c’était quelque chose d’incroyable. On y va pour le dernier match, c’est ce qu’on a recherché. L’Argentine est, une fois de plus, en finale du mondial. Nous avons traversé des situations difficiles, d’autres très bonnes. Aujourd’hui, nous vivons quelque chose de spectaculaire. Je profite de tous ces gens et de tous les Argentins qui sont dans notre pays. J’imagine tout doit être fou ».