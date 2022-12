Campagne électorale/législatives 2023: Voici l’ordre de passage des partis dans les médias  

Vues : 4

Le parti Moele-Bénin passe en première position suivi du Bloc Républicain (BR) et du MPL. Les Démocrates occupent la 4e place, la FCBE suit en 5è position et va suivre l’UDBN en position 6 et la dernière place revient à l’UP le Renouveau. C’est qu’il faut retenir du tirage au sort effectué ce mardi 13 décembre 2022 par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). En effet, il a été procédé à la présentation de la décision portant règlementation de la campagne dans les médias. Les représentants de cinq partis étaient présents à cette séance. Les partis Bloc Républicain (BR), Forces cauris pour un Bénin émergeants (FCBE), Union progressiste pour le Renouveau (UPR), MOELE-Bénin et l’UDBN. Le représentant du parti UDBN, Cyrille Djikui s’est réjoui du choix qu’occupe son parti. « L’UDBN se satisfait du déroulement de ce processus qui nous conduit vers la campagne électorale. L’UDBN va s’approprier et divulguer en son sein les textes qu’il a reçus » a-t-il confié. Pour sa part, Rodrigue Hodé représentant de Moele-Bénin a fait savoir que son parti prendra toutes les dispositions pour rester dans la légalité de cette décision. « Nous avons tiré une fois encore le numéro 1, cela s’est passé récemment à la CENA. C’est finalement à croire que c’est notre numéro fétiche. Le parti prendra toutes les dispositions pour rester dans la légalité dans le cadre de la décision », a-t-il dit. A noter que la campagne électorale démarre officiellement le vendredi 23 décembre à minuit et prend fin le 06 janvier 2023 prochain à la même heure.

Alban Tchalla