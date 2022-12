APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT DE FARINE DE SOJA EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS

Date limite : Les offres doivent être soumises au plus le mardi 20 décembre 2022 à 17h00 . Les soumissionnaires sérieux désireux acquérir au moins 10 000 TM sont invités à visiter les sites Web ci-dessous pour consulter les procédures de soumission, notamment l’Appel d’offres complet, le modèle de Formulaire de soumission et le modèle de Contrat d’achat. Les soumissionnaires seront avisés dans les 72 heures suivant l’ouverture des offres.

LWR, Shelter for Life et Venture37, basées aux États-Unis, mettent en vente des marchandises de haute qualité provenant des États-Unis.

