Suite aux mesures sociales annoncées pour les travailleurs: Le président Soglo félicite le gouvernement   

Nicéphore Soglo, ancien président de la République

Le président Patrice Talon a prononcé son traditionnel discours sur l’état de la nation le jeudi 8 décembre 2022. A cette occasion, il a été annoncé de nombreux avantages en faveur des travailleurs, en l’occurrence les fonctionnaires. Cette décision en cette période de fin d’année dans un contexte de vie chère, est à saluer selon l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il l’a fait savoir à travers un communiqué en date du vendredi 9 décembre 2022. Dans ce communiqué, le président Nicéphore Dieudonné Soglo précise que depuis les réformes du droit de grève survenues en 2017, il s’est retrouvé personnellement, à plusieurs reprises, porte-parole de la décrispation sociale lors des différentes rencontres avec le Chef de l’État Patrice Talon dans la recherche d’un apaisement de la crise sociopolitique qui secoue notre pays. « J’exhorte cependant le gouvernement à élargir ces mesures sociales notamment à l’endroit des étudiants, des retraités, des paysans, des ouvriers et de toutes les autres couches de la population. L’action publique se doit d’être au service du plus grand nombre », indique-t-il dans son message. Cependant, il a constaté que l’annonce faite sur ces mesures sociales, prend en compte une couche non moins importante de la nation. Il pense ainsi qu’il est de la responsabilité de tous de travailler à ramener un climat de concorde et de paix dans les cœurs, dans les ménages et communautés.

« Nous sommes déterminés à maintenir les échanges afin de consolider notre processus démocratique »

Dans ce même message, le président Soglo s’est prononcé sur l’ouverture du scrutin du 8 janvier 2023 aux partis d’opposition. A cet effet, il a salué le caractère inclusif de ce scrutin. « C’est le lieu de se féliciter également de l’ouverture du prochain scrutin législatif à des partis de l’opposition sans oublier la libération de certains compatriotes emprisonnés pour des mobiles politiques », fait-il savoir. Pour lui, il reste à élargir ces mesures d’apaisement à l’endroit des autres compatriotes retenus dans les maisons d’arrêt ainsi qu’aux exilés. « Nous sommes déterminés à maintenir les échanges avec tous les Béninoises et Béninois afin de consolider davantage notre processus démocratique », a-t-il ajouté.

