Sbee : Les agents mécontents rentrent en sit-in dès mercredi prochain

Mécontents, de leur traitement salarial, les agents de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE) ont annoncé 3 jours de manifestation par semaine, à compter du mercredi 14 décembre prochain. La décision a été rendue publique à travers une motion de sit-in signée par les secrétaires généraux du Syntra-Sbee, du Syno, du Synnint-Sbee et du Symee, le mardi 06 décembre 2022. Les responsables de ces quatre syndicats de la SBEE informent de l’organisation d’un « mouvement de sit-in les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine avec le port du rouge jusqu’à nouvel ordre et ce, à partir du mercredi 14 décembre 2022 ». D’après la motion de sit-in, au cours de ce mouvement, tous les jeudis seront consacrés à une séance de réflexion de 11 heures à 12 heures sur le devenir de la SBEE aux sièges des Directions Régionales et à la Direction Générale. Les agents de la SBEE exigent la reprise des négociations concernant leur demande de mettre fin à « l’instauration du favoritisme dans le traitement des salaires accordant des primes allant de 500.000 à 1.000.000 de FCFA à certains cadres ». Les négociations avaient a été interrompues le 05 novembre dernier.

Assise Agossa