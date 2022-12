Revalorisation salariale :Abdoulayé Bio Tchané salue le rôle joué par les deux partis politiques de la mouvance

Vues : 4

Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale

Le chef de l’Etat dans son discours sur l’état de la nation, le jeudi 08 décembre dernier a abordé plusieurs sujets dont la revalorisation du salaire des travailleurs. A travers un point de presse tenu à son cabinet, le ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a clarifié la situation de la revalorisation salariale des agents de l’État.

Selon le ministre, cette revalorisation est marquée par deux critères spécifiques à savoir : l’augmentation des salaires et la date d’application de ces mesures. A le croire, c’est un paquet de mesures historiques qui accompagnent les retraités, les fonctionnaires en activité et les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). En dehors du point d’indice de 3% attribué à tous, les salaires des agents vont subir une augmentation selon le niveau de salaire de 40.000f à 10.000f. Pour ce qui est de la date d’application, le ministre a rappelé que l’augmentation des salaires va prendre effet à partir du 1er décembre 2022. Quant au relèvement du Smig, il passe de 40.000f à 52.000f et prendra effet à compter du 1er janvier 2023. L’autorité n’a pas manqué de signaler les rôles joués par les deux formations politiques à savoir : le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau, pour leur implication dans cet aboutissement heureux. Par ailleurs, il a invité les chefs d’entreprises du secteur privé à accompagner le gouvernement dans cette lancée en s’inscrivant dans la même dynamique.

Assise Agossa