Mesures sociales annoncées pour les travailleurs: « On est relativement satisfait, mais on attendait mieux », nuance Noël Chadaré

Vues : 51

Noël Chadaré, SG de la COSI-Bénin

Le Secrétaire général de la COSI-Bénin, Noël Chadaré a été l’invité de l’émission ‘’Grand Angle’’ de ce dimanche 11 décembre 2022 sur la radio en ligne Chrystal News. Au cours de l’émission, il a abordé la question de la revalorisation des salaires et surtout le secteur privé qui a été moins impacté par cette mesure. Selon Noël Chadaré, les attentes des syndicalistes, ne sont pas totalement satisfaites. C’est pourquoi il précise qu’ils vont continuer à se battre pour une prise en compte générale de leurs revendications. « On attendait mieux. On est relativement satisfait. On n’a pas pu s’entendre sur la hiérarchisation. La hiérarchisation, c’est le fait que quand le Smig est augmenté les autres salaires doivent aussi bouger », fait-il savoir. Le syndicaliste a apprécié le fait que le salaire des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) passe désormais de 9 mois à 11 mois. De cette mesure, il tire une satisfaction. Cependant, il dit qu’il n’arrive pas à comprendre la logique qui consiste à laisser pour compte les agents du secteur privé alors que tout le monde va sur le même marché. « Le gouvernement a fait le plaidoyer auprès des employeurs du privé, mais ça ne suffit pas. Nous allons continuer à lui montrer qu’il faille trouver un mécanisme pour que les privés puissent bénéficier de cette mesure », a-t-il insisté. Pour lui, le gouvernement estime que si on ne fait pas attention, les entreprises privées risquent de fermer leur porte si on leur demande d’augmenter les salaires. Il souhaite qu’il y ait un mécanisme pour contrôler la bonne foi des patrons du privé après ce plaidoyer. Il a souligné la nécessité de faire la hiérarchisation pour que le privé ait quelque chose. « Nous attendons la bonne foi des patrons », a-t-il dit. Noël Chadaré a saisi l’occasion de son intervention pour inviter l’Etat à la revalorisation de l’allocation familiale, à penser aux pensions de retraite et au recrutement des travailleurs.

Alban Tchalla