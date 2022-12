Cellule de Plaintes et Dénonciations: Plus de 300 dénonciations enregistrées en une semaine

Vues : 88

WIlfried Houngbédji face aux hommes des médias

Le gouvernement du Bénin a mis à la disposition de la population, un dispositif de collecte de plaintes et dénonciations relatives à des actes ou faits de corruption, de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, de pratiques assimilées ou connexes à la corruption. Fonctionnelle depuis une semaine, cette cellule a déjà reçu environ 300 plaintes sur sa plateforme. C’est du moins, ce qu’a affirmé le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji le vendredi 09 décembre 2022 au cours d’une conférence de presse tenue au ministère des affaires étrangères. « Une semaine après sa mise en service, la cellule de dénonciations et de plaintes a déjà reçu pas moins de 300 plaintes qui vont faire objet d’analyse », a annoncé le porte-parole qui révèle cependant que toutes les dénonciations n’ont pas forcément pour destination la cellule. Il a profité de l’occasion pour rappeler le rôle de cette cellule logée à la présidence. « Son rôle est de recevoir les plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance dans l’administration publique par les agents publics quel que soit leur niveau dans l’administration», a-t-il fait savoir. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, c’est un organe qui donne le pouvoir au citoyen pour le faire participer au combat pour la bonne gouvernance, en ce qu’il a la possibilité de faire des dénonciations sous anonymat, comme il peut décliner son identité.

Assise Agossa