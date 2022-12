Mondial Qatar 2022 : Le Maroc offre à l’Afrique sa première demi-finale

Cette performance des Lions de l’Atlas est non seulement une grande première pour une sélection marocaine mais aussi pour une sélection nationale du continent africain. Puisque toutes les sélections africaines (Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010) qui ont tenté de passer l’étape des quarts de finale ont échoué.

