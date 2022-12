Pageda 2/Évaluation des enseignements-apprentissages : Le Ministre Kouaro Yves Chabi galvanise l’équipe de correction

Vues : 4

Le ministre Kouaro Yves Chabi s’adressant à l’assistance

Ce que vous devriez savoir : La correction des copies des apprenants évalués dans le cadre de la phase 2 du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation (PAGEDA 2) est en cours à l’École de Formation Médico-Sociale (EFMS) de Parakou. Et comment se déroule-t-elle ? Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, est allé prendre les nouvelles. C’est à travers une visite de travail qu’il a fait le dans ledit centre de correction, le jeudi 8 décembre 2022. Au cours de cette visite, le ministre a profité pour dire ses encouragements à l’équipe de correction. «Nous venons constater si ce que vous faites, vous le faites avec fierté», a-t-il d’abord informé avant de préciser «le Gouvernement a mis ce programme en place pour vous. Et pour que cela soit pérennisé, il faut que vous vous impliquiez encore davantage». Il a ensuite invité les membres de l’équipe à plus d’abnégation et surtout les a encouragé à plus d’effort. «Le programme est à sa phase d’expérimentation et nous espérons que ça se passe bien pour que dès l’année prochaine, ce programme soit étendu à plusieurs autres communes pour booster notre système d’alphabétisation», a conclu le Ministre Kouaro Yves Chabi.



A souligner qu’au total, 7059 apprenants de 15 ans et plus dont 3463 femmes dans les départements du Borgou et de l’Alibori ont été mis en évaluation pour le compte du PAGEDA-2 financé par la Coopération Suisse. C’était le samedi 3 décembre 2022 dernier.

Anselme HOUENOUKPO