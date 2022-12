Vues : 7

Patrice Talon, Président de la République du Bénin

A l’occasion de son message à la nation ce jeudi au parlement, le président Patrice Talon n’a pas manqué de rendre un hommage particulier aux députés de la 8ème législature finissante. «Votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre mission avec devoir, dignité et abnégation. Je ne doute pas que l’histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Qu’il s’agisse de ceux d’entre vous qui ne sont pas candidats à ces élections-ci, ou de ceux qui le sont, et à qui je souhaite bonne chance. » a affirmé le Chef de l’Etat sous un tonnerre d’applaudissements au sein de l’hémicycle. Constitué des députés issus de deux grands partis politiques, à savoir le Bloc Républicain et l’Union Progressiste Le Renouveau, cette 8ème législature aura été très utile dans la prie de nombreuses mesures à impact social au sommet de l’Etat. « Je n’aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel ainsi que les présentes mesures sociales, sont aussi l’œuvre des deux partis politiques le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau qui participent au Gouvernement, et dont les pressions sans cesse, de toutes sortes, ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre. » Patrice Talon reconnait ainsi l’apport de ces deux blocs face aux résultats appréciables de sa gouvernance.

Patrice Talon a aussi évoqué les très proches élections législatives de 08 janvier 2023. Pour lui, elles s’annoncent sous de bons augures avec la participation de toutes les sensibilités politiques. « Je voudrais vous en féliciter et, en cela, saluer tous les acteurs qui y ont œuvré. » a déclaré le chef de l’Etat à ce sujet. Avant de poursuivre : « Ces élections seront, j’en suis convaincu, l’occasion d’une belle fête à l’issue de laquelle, le seul vrai gagnant sera une fois encore le Bénin. C’est le lieu de souligner que grâce à nos réformes, désormais et pour compter de la prochaine législature, le Parlement béninois comptera au moins 20% de femmes, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Mais je veux espérer qu’il y en aura davantage que ce que la loi a exigé. ». Patrice Talon, sur un ton plutôt ironique, quand bien même réaliste, laissera entendre ceci : « Je voudrais donc dire à tous ceux-là, à tous ceux que je n’aurais pas le bonheur et le plaisir de revoir ici si Dieu ne permet, ainsi qu’à ceux qui reviendront dans cet hémicycle, combien je suis fier de cette législature. » Pour le Chef de l’Etat, la 8ème législature a marqué un tournant dans l’histoire politique du Bénin, « que plus jamais le parlement du Bénin ne sera ce qu’il a été. » « C’est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois que vous avez initiées ou votées après que le Gouvernement les a proposées, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l’abnégation, qui ont caractérisé cette législature, sont remarquables. ». Il n’occultera pas la dernière action en date de cette législature consistant au vote du budget général de l’Etat exercice 2023. « Vous avez donné au Gouvernement les pleins pouvoirs pour travailler l’année prochaine et ce, dès le 1er décembre dernier. C’est une prouesse à saluer. Merci encore ! » s’est réjoui le président de la République.

Christian TCHANOU