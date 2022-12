Mode : Hollantex wax signe Josey en Côte-d’Ivoire

Vues : 22

Annonce officielle : La chanteuse ivoirienne Josey est le nouveau visage de Hollantex.

La maison des couleurs Panafricaines a dévoilé l’identité de sa nouvelle égérie sur son compte Instagram ce vendredi 25 Novembre.

Le Leader panafricain a fait l’annonce vendredi 25 novembre sur son compte Instagram, confirmant des rumeurs circulant depuis la veille. Pour cause, jeudi 24 Novembre, la marque a posté sur sa page Instagram une image montrant une silhouette luisante dans l’ombre, coiffée d’une queue-de-cheval sur laquelle on pouvait lire “Guess Who”.

« Je suis extrêmement fière d’avoir été choisie pour associer mon image aux pagnes Hollantex. C’est une marque que j’ai toujours admirée : faire partie de cette famille aujourd’hui est un immense honneur. J’adore leurs tissus wax, leurs couleurs exquises et l’assurance qu’ils procurent à tous ceux qui les portent. Je suis très honorée de représenter Hollantex dans la sous-région africaine et surtout en Afrique », avait expliqué Josey dans un communiqué.

« Josey est un formidable atout à la famille Hollantex, elle fait valoir parfaitement ce que la vision de la marque ” Des couleurs sublimes, une vie sublime ” signifie, brillant toujours de toutes les couleurs et croquant la vie à pleines dents », indique le manager de la marque.

Josey rejoint d’autres stars Hollantex du Nigeria, du Mali et de la Tanzanie. Ils sont également ambassadeurs de la marque et font déjà partie de l’équipe Hollantex depuis plusieurs mois déjà, introduisant des pagnes Hollantex de première qualité dans une variété de couleurs exceptionnelles et de motifs pour ajouter de la couleur à la vie.

La proposition de marque d’Hollantex est “Colorez votre vie”. Hollantex propose des tissus wax dans les plus belles couleurs, des pagnes extraordinairement colorés de la plus haute qualité et confectionnés avec des matières de haute qualité.

Les couleurs et la qualité exceptionnelles de Hollantex sont le résultat d’une longue recherche visant à créer des tissus wax idéaux pour tous, après avoir identifié une pénurie sur le marché des tissus wax identifiés par son fondateur.

Hollantex crée des pagnes de haute qualité dans une variété de couleurs sublimes, combinant les cultures africaines locales avec une variété de combinaisons de couleurs passionnantes afin que chacun puisse désormais trouver et utiliser le tissu wax parfait. Comme son slogan l’indique : “Des couleurs sublimes, une vie sublime”

Hollantex poursuit la création et le développement de tissus wax de haute qualité qui combinent l’histoire africaine et la mode occidentale, et sont toujours innovants dans la technologie des couleurs pour “influencer la création”.

La présence de la marque en Côte d’Ivoire crée des opportunités d’affaires.

Hollantex a un grand potentiel pour créer de la valeur ajoutée et créer des emplois pour les femmes et les jeunes, ce qui est un changement important dans l’industrie textile et élève la communauté.

En plus de sa présence et de ses ventes en Côte d’Ivoire, la société a une forte présence dans d’autres pays comme le Nigeria, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, la Guinée, la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et bien d’autres pays d’Afrique. Les magnifiques tissus wax Hollantex de qualité disponible dans des coloris exceptionnels pour ajouter beauté et confiance aux fans Ivoiriens et à tous les africains.

Olivier ALLOCHEME