Le Prof Paulin J. Hountondji

Le Prof Paulin J. Hountondji, connu du public pour sa critique percutante de l’ethnophilosophie, retrace encore une fois la genèse et l’évolution de sa réflexion sur l’objet, les enjeux et la différence entre la philosophie africaine et celle occidentale dans son livre : « Sur la ‘’Philosophie africaine’’ Critique de l’ethnophilosophie ». Cet ouvrage de 250 page sera présenté par l’auteur ce jeudi 08 décembre 2022 à 18h à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Dans ce livre l’auteur reproche à l’ethnophilosophie d’être la recherche imaginaire d’une philosophie collective, immuable, commune à tous les Africains, quoique sous une forme inconsciente.

Né le 11 avril 1940 à Abidjan, le philosophe béninois, spécialiste de la philosophie africaine, est l’auteur de plusieurs ouvrages et a reçu de nombreuses distinctions tant aux plans national qu’international. Il a également occupé de hautes fonctions dans notre pays. L’ouvrage qu’il veut présenter au public ce jeudi a été distingué parmi les meilleurs ouvrages de notre siècle.