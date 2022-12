Revalorisation des salaires: Voici le compte rendu de la séance

1- poursuivre l’augmentation du nombre du mois de salaire en passant a 11mois sur 12, soit 10 mois de salaire au complet et 50% du salaire des mois de juillet et Août avec des séances de renforcement des capacités.

Les représentations des travailleurs pour la plupart ont remercié le gouvernement avant de faire savoir que ces augmentations ne sont pas a la hauteur de la hausses des prix des produits dans le pays. Ils demandent alors au gouvernement de faire un effort de plus. Les débats sur ce sujet ont été conclus sur la proposition du gouvernement. Les représentants des travailleurs ont ensuite demandé au gouvernement la date d’effet en précisant que le sujet est annoncé depuis janvier 2022 et qu’il faut un effet rétroactif en 2022. Le gouvernement a donné la date du 1er janvier 2023 pour date d’effet. Mais sur insistance des représentants des travailleurs, le président de la république a laissé une ouverture sur le sujet en précisant que le conseil des ministres verra comment faire des efforts dans ce sens compte tenue de la bonne ambiance entre les partenaires sociaux au cours de la séance

La séance s’est déroulé sous la présidence effective du chef de l’Etat. A l’ouverture de la séance, le président de la République a expliqué que le temps d’analyser et des projections de la situation n’ont pas permis de respecter l’échéance de novembre mais mieux vaut tard que jamais. Il a rappelé que les propositions que présenteront le ministre des finances sont sous réserve de validation par le conseil des ministres mais a pris l’engagement de les défendre personnellement au cours du dit conseils. Il a ensuite donné la parole au ministre de travail qui a rappelé que cette séance fait suite à celle du 26 avril consacré au relèvement du SMIG, la situation des AME et la la Hiérarchisation des salaires

Compte rendu de la séance entre le gouvernement, les employeurs et les centrales et confédération syndicale des travailleurs

Le président Patrice Talon et quelques membres de son gouvernement ont tenu une séance d’échanges entre les centrales et confédérations syndicales, le patronat ce mardi 6 décembre 2022 à la présidence. au cours de cette séance, plusieurs décisions dont la situation des AME, ont été prises dans l’augmentation des salaires.

You cannot copy content of this page