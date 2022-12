Sécurité: La Police Républicaine renforcée avec 40 Pick-up

Vues : 6

Vue partielle des véhicules offerts par le gouvernement

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, a remis officiellement 40 véhicules de type Pick-up et de marque Land Cruiser à la Police Républicaine. C’était ce mardi 6 décembre 2022 dans l’enceinte du Quartier Général des Forces Armées Béninoises à Cotonou, en présence des membres du cabinet du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du Directeur Général de la Police Républicaine, des représentants du Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises. Il s’agit d’une dotation du gouvernement béninois qui vient s’ajouter aux nombreux efforts consentis dans le cadre du vaste programme d’équipement de la Police Républicaine lancé par le Président Patrice Talon pour accroître les capacités opérationnelles des forces de sécurité. A l’occasion, le Ministre de l’Intérieur a rappelé que de 2016 à ce jour, 910 motocyclettes et 259 véhicules de type Pick-up ont été acquis pour accroître le niveau de surveillance des Corridors et assurer la réactivité dans les interventions. Aussi, 155 Commissariats de Police ont-ils été construits dans les communes. Face aux nouvelles menaces, le gouvernement béninois veut accroître les effectifs de la Police Républicaine à travers le recrutement de 2000 élèves agents de Police par an sur les 05 prochaines années. En remettant officiellement ce lot de 40 véhicules de type Pick-up et de marque Land Cruiser au Directeur Général de la Police Républicaine, Alassane SEIDOU, avec à ses côtés le Ministre en charge de la défense nationale Alain Fortunet Nouatin, a exhorté à une bonne utilisation de ces matériels pour étancher la soif sécuritaire des populations.

Rastel Dan