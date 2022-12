Port de Cotonou: Bolloré Transport & Logistics consignataire de la frégate de surveillance « Germinal »

Bolloré Transport & Logistics Bénin, filiale de Bolloré Logistics , a assuré du 23 au 28 septembre 2022, la fonction d’agent maritime de la frégate de surveillance « Germinal » au cours de son escale au Port de Cotonou. En effet, après Cosco, Gold star-Zim, Arkas, OOCL, ONE… qui ont placé leur confiance en Bolloré Transport & Logistics Bénin pour en être l’agent maritime, c’est le tour de la frégate de surveillance « Germinal » d’en faire autant lors de son escale au Port de Cotonou. Cette nouvelle escale confiée à Bolloré Transport & Logistics Bénin pour en être une fois encore l’agent maritime est le signe d’une confiance sans cesse renouvelée. Même si Bolloré Transport & Logistics Bénin, est l’agent maritime des navires pour la plupart commerciaux, assurer la fonction d’agent maritime d’une frégate, vient diversifier ces offres de service en matière de consignation maritime. « La confiance placée en nous en ayant été choisi pour assurer la fonction d’agent maritime de la frégate de surveillance « Germinal » au cours de son escale au Port de Cotonou est une reconnaissance du savoir-faire de Bolloré Transport & Logistics Bénin et de ses équipes à répondre efficacement aux exigences les plus pointues en termes de consignation de navires autres que les navires commerciaux.», a confié Antoine Noutché, Directeur des Solutions Maritimes de Bolloré Transport & Logistics Bénin. Au cours de son escale, les filiales de Bolloré Transport & Logistics au Bénin ont contribué à l’organisation d’une réception en partenariat avec l’ambassadeur de France et le commandant du « Germinal », ce qui a permis de rassembler près de 150 invités sur le navire après 3 ans de restrictions dues à la Covid-19.

