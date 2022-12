Budget de l’Etat au titre de l’année 2023: Plus de 1 000 milliards de FCFA consacrés à de nouvelles mesures sociales

Vues : 4

Romuald Wadagni, ministre de l’économie

Le budget général de l’Etat exercice 2023 voté par les députés de la huitième législature s’élève à 3.033 milliards de Fcfa. Pour tenir la promesse de son second quinquennat prôné par le hautement social, le gouvernement a consacré plus de 1 000 milliards de FCFA soit le tiers du montant voté, aux actions sociales. Avec ce fond, l’Etat veut impacter de nouvelles initiatives sociales. Il s’agit à titre illustratif de l’extension de l’exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l’enseignement secondaire, du projet de renforcement des filets sociaux en République du Bénin (GBESSOKE) dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ménages dans l’extrême pauvreté et leur autonomisation socio-économique, de l’accès à l’électricité à tous les ménages d’ici 2026 par l’adoption d’une politique d’allègement des frais de raccordement, de l’institution pour les établissements publics ou privés du second degré et les centres d’alphabétisation des programmes de vies courantes organisés sous la dénomination de « classes socio-éducatives », de l’encadrement et la prise en charge des personnes en déperdition et en situation de mendicité, du renforcement des programmes de santé maternelle, de vaccination des enfants et de lutte contre le paludisme, de l’engagement pour l’accès universel au Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI), du programme d’assistance pour le maintien des filles à l’école au niveau de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle (Projet SWEDD), de l’augmentation significative des subventions pour la gratuité des frais de scolarité dans les universités publiques, des facilités pour la prise en charge par l’État des cotisations sociales des travailleurs domestiques, etc.

Assise Agossa