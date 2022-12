Réfection de salles de cours: Bénin Terminal soutient la formation des étudiants de l’ENEAM

Vues : 9

Une délégation de Bénin Terminal conduite par son Directeur administratif et financier, Pierre Bouillot a procédé à la remise d’une salle de cours modernisée à l’administration de l’ENEAM. La cérémonie de remise de joyau a eu lieu le mercredi 30 novembre 2022, en présence des autorités du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et celles de l’ENEAM.

Vue de la salle nouvellement réfectionnée

De quoi s’agit-il : Bénin Terminal, la filiale de Bolloré Transport & Logistics au Bénin en charge de la manutention des conteneurs au Port de Cotonou, a mis à la disposition des étudiants de l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM), un nouveau cadre dévolu à l’enseignement. À compter de cette rentrée académique, les étudiants de cette école peuvent travailler dans les meilleures conditions.

Que retenir du joyau : C’est une nouvelle salle complètement rénovée aux couleurs et à l’effigie de Bénin Terminal et remise au goût de la modernité. Des panneaux d’éclairage modernes en lumière LED de dernière génération pour apporter la juste luminosité au niveau des zones de travail afin de préserver la vue des étudiants, vingt-et-une prises électriques dotées des dernières technologies disposées dans l’enceinte pour favoriser l’alimentation des appareils électroniques des étudiants et des enseignants, une climatisation composée d’unités murales et de brasseurs d’air, pensée pour être discrète mais efficace afin d’apporter du confort aux usagers et des tables et chaises flambant neuves, font la particularité de cet espace dénommé salle Bénin Terminal.

Que disent les acteurs : Le Directeur administratif et financier de Bénin Terminal, Pierre Bouillot a rappelé l’objectif de ce soutien apporté pour l’amélioration des conditions d’étude dans cette école. « L’objectif est de créer un cadre propice aux étudiants et à l’encadrement en vue de favoriser l’émergence des talents à tout point de vue », a confié Pierre Bouillot. Pour lui, à travers sa politique de mécénat et le partenariat qui le lie à l’ENEAM, Bénin Terminal est engagé à soutenir autant que possible les initiatives en faveur de l’éducation et de la jeunesse. « Aujourd’hui, il est nécessaire d’encourager les nouvelles générations dans la poursuite de leurs études et de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. L’aboutissement du partenariat à travers la mise à disposition de cet espace moderne nous encourage dans notre engagement à contribuer aux efforts d’encadrement de la jeunesse béninoise », a-t-il ajouté. Pour sa part, le Directeur Général de l’ENEAM, Albert N. Honlonkou s’est réjoui de cet acte en faveur de son école. « Nous sommes reconnaissants du soutien de Bénin Terminal envers l’École Nationale d’Économie Appliquée et de Management (ENEAM) et nous vous remercions pour le choix porté sur notre établissement », fait-il savoir. Il s’est engagé au nom de l’établissement à faire bon usage de ces nouveaux équipements et de s’investir dans la formation des étudiants. « Nous vous promettons de faire un bon usage de tous ces nouveaux équipements offerts par vos soins. Nous nous engageons à assidûment former les jeunes apprenants de sorte à faire, en quelques années, sortir de l’ENEAM, des professionnels aguerris. Nous vous en faisons la promesse. », a déclaré Albert N. Honlonkou.

Photo de famille des responsables de Bénin Terminal et les autorités de l’ENEAM au terme de la cérémonie

À propos de Bénin Terminal : Grâce à 95 milliards de FCFA (145 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Alban Tchalla