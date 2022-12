Initiative de la Ceinture et de la Route de la Soie : Des bourses d’excellence aux 62 meilleurs étudiants du Bénin

Vues : 5

Photo de famille entre les bénéficiaires de bourses master et les autorités

Les 62 lauréats de la 4ème édition du prix d’excellence de l’initiative de la Ceinture et de la Route de la Soie, ont été récompensés le vendredi 2 décembre 2022 au ministère des affaires étrangères et de la coopération. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan, son collègue des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, et l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Ping Jingtao.

Ce que vous devriez savoir : La République populaire de la Chine accompagne depuis quelques années les meilleurs étudiants béninois dans la poursuite de leurs études universitaires, ceci à travers l’initiative de la Ceinture et de la Route de la Soie. Pour cette édition 2022, 62 meilleurs étudiants répartis dans plusieurs catégories ont été primés. Hormis les prix ordinaires qui récompensent la performance académique dans les filières spécifiques et prioritaires du gouvernement, le genre et le handicap ont aussi été des critères déterminants dans la sélection des lauréats. Au total 28 millions de francs CFA offerts par l’ambassade de Chine près le Bénin et l’entreprise Wapco-Bénin, ont été distribués. Dans la catégorie Prix d’excellence ordinaire, les trois meilleurs de chaque filière sont partis respectivement avec des enveloppes financières de 500.000, 300.000 et 200.000 FCFA. Les bénéficiaires des prix spéciaux “Meilleure lauréate et Meilleur Étudiant ayant un besoin spécifique”, chaque bénéficiaire a reçu un chèque de 500.000 FCFA. Dans la catégorie du prix spécial « meilleure innovation », 4 lauréats ont été retenus à travers leurs efforts d’innovation et de créativité scientifique. Ils ont bénéficié chacun d’un chèque de 2 000.000 FCFA. Des bourses d’études en master en Chine ont été attribuées aux 4 meilleurs bénéficiaires de l’année dernière pour avoir fait bon usage des fonds mis à leur disposition et le maintien de leur performance académique.



Ce qu’en disent les autorités : Au cours de la cérémonie, l’ambassadeur de la République populaire de la Chine au Bénin, Ping Jingtao, a salué la dynamique de développement économique et social en cours au Bénin et réaffirmé le soutien de la Chine à contribuer à l’excellence universitaire au Bénin. Aux jeunes lauréats, il a invité les lauréats à être des porteurs de progrès et de développement. Même son de cloche chez le ministre Aurélien Agbénonci qui a exhorté les lauréats à continuer par exceller afin que le Bénin puisse être davantage respecté dans le monde. « Chers jeunes, vous êtes des stars. Vous êtes capables de nous faire rêver par votre détermination. Ce pays va étonner le monde. Nous serons des champions si vous le voulez. Je vous souhaite beaucoup de succès », a-t-il martelé. Après avoir remercié l’ambassade de Chine au Bénin pour cette belle initiative qui s’inscrit désormais dans la durée et dans l’esprit des apprenants, la Ministre Eléonore Yayi Ladékan a exhorté les lauréats à poursuivre sur cette même lancée et à faire un bon usage des bourses. Elle a rassuré qu’un suivi sera fait au fur et mesure pour le parcours académique des lauréats qui doivent maintenir allumer cette flamme de l’excellence.

Assise Agossa