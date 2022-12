Hygiène menstruelle: FAWE/BENIN outille 200 élèves d’Ifangni sur les droits sexuels et reproductifs 

Vues : 2

Photo de famille au terme des échanges

De quoi s’agit-il : Une délégation de FAWE/BENIN était dans les quatre collèges de la commune d’Ifangni ce vendredi 02 décembre 2022. Il s’agit des Ceg Tchaada, Ifangni 1, Banigbé et Kitigbo. Objectif: outiller les apprenants (au total 200 dont 120 filles) sur leurs droits à la santé sexuelle reproductive, les techniques de plaidoyer et d’autodéfense afin que les filles puissent avoir confiance en elles-mêmes pour jouir efficacement d’une meilleure santé sexuelle. Cette activité entre dans le cadre du projet « Leadership féminin pour une période menstruelle non discriminatoire des jeunes filles dans quatre (04) collèges de la commune d’Ifangni », un projet du Forum for African Women Educationnalists (FAWE/BENIN).

Pourquoi cette initiative : La question des menstrues est une préoccupation majeure encore tabou dans les communautés, compte tenu de son caractère sacré. Cette situation empêche les jeunes filles d’accéder aux informations justes et utiles sur la santé menstruelle auprès de leurs parents, des tuteurs et même auprès des enseignants à l’école. Cette initiative a permis d’informer 200 apprenants de quatre collèges sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, les techniques de négociation et d’auto-défense. Il s’agit de les autonomiser pour que ces apprenants reprennent confiance en eux afin de jouir efficacement de leurs droits. Elèves garçons et filles, enseignants et autorités administratives ont été sensibilisés sur leurs rôles dans la gestion menstruelle des filles à l’école. Dans les collèges parcourus, les responsables et les bénéficiaires eux-mêmes ont salué l’initiative de FAWE/BENIN.

Par ailleurs : FAWE est une organisation non gouvernementale créée dans les années 1991 pour permettre aux femmes leaders d’échanger des expériences, d’explorer des alternatives, et de s’engager pour faire pression en faveur des politiques encourageant l’éducation des filles. FAWE/BENIN existe depuis 1996. Elle est l’une des trente-trois antennes nationales qui œuvrent pour la promotion de l’égalité et l’équité du genre dans le système éducatif des nations. Elle s’est engagée à assurer l’éducation pour tous et à offrir des opportunités égales aux filles et aux garçons en milieu scolaire.

Olivier Allotchémè