Djogbénou face aux étudiants à l’Uac: « Le moyen pour chercher les solutions aux défis n’est que politique »

Le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’UP le Renouveau s’est entretenu le vendredi 2 décembre 2022, avec les étudiants du campus d’Abomey-Calavi. C’était à l’occasion de sa conférence publique sur « Les enjeux des élections législatives du 08 janvier 2023 » dans l’amphithéâtre Idriss Déby Itno.

Ce que vous devriez savoir : Plusieurs étudiants ont répondu présents à cette conférence publique animée par le Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, développée sur « Les enjeux des élections législatives du 08 janvier 2023 ». Face à la jeunesse universitaire, Le Prof. Joseph Fifamin Djogbénou a présenté sa communication en deux phases. D’une part les défis à relever actuellement et ce qu’ils gagneraient en tant jeune en s’impliquant ou en participant au prochain processus électoral.

Qu’a-t-il dit : Aux dires du conférencier, Joseph Fifamin Djogbénou, les défis sont liés à la démographie, l’éducation et de la formation, l’emploi et biens d’autres…Ce sont tous des défis de pérennité de la communauté mais surtout des questions politiques. « Le moyen pour chercher les solutions aux défis n’est que politique. Pas la politique d’un seul, pas la politique de quelques-uns, mais la politique de tous », a-t-il déclaré. Pour le conférencier, la jeunesse se doit de rechercher auprès d’un parti politique la responsabilité, le courage, la capacité de prendre des décisions difficiles, de faire prévaloir le nombre sur l’individu, le tout sur l’unité. De son pôint de vue, le parti politique en capacité de le faire, c’est l’Union Progressiste le Renouveau, qu’il dirige. « Il ne faudrait pas que nous soyons indifférents à ce qui va se passer de manière importante à partir de 2023. Le pouvoir c’est dans les urnes », a insisté le Président Joseph Fifamin Djogbénou. C’est d’ailleurs pourquoi il a appelé les uns et les autres à aller partout dans le pays en messagers pour porter la bonne nouvelle et montrer le chemin du développement durable.

Entre les lignes : Ces échanges ont connu la présence des Professeurs Ibrahim Salami, Julien Gbaguidi et Léon Josse et du Dr Codjo Bienvenu Lassehin. Ceux-ci n’ont pas manqué dans leur intervention d’inviter les jeunes à s’impliquer dans le processus électoral actuel qui est un tournant décisif pour 2026. Pour leur part, les étudiants ont saisi l’occasion pour présenter des doléances aux autorités afin que leurs difficiles conditions d’étude soient améliorées. Ces doléances sont liées à l’octroi des allocations universitaires, l’adaptation des offres de formation aux besoins du marché d’emploi, la construction des amphithéâtres. Par ailleurs, la jeunesse universitaire à travers un groupe d’étudiants a décerné au Professeur Joseph Fifamin Djogbénou le « Prix du meilleur serviteur en développement intégral », pour services rendus au monde universitaire.

Alban Tchalla